По факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное дело

По факту подрыва автомобиля, в котором находились писатель Захар Прилепин и его семья, возбуждено уголовное дело, сообщает СК России.

«По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьёй, Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Согласно поручению председателя СК Александра Бастрыкина, на место происшествия выехали следователи и сотрудники судебно-экспертного центра ведомства.

Днём 6 мая в Telegram-каналах появились сообщения о том, что автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.

По данным ТАСС, мужчина получил ранения. РИА Новости сообщило, что машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб.

Медработники сообщили, что писатель госпитализирован с ранением ног.