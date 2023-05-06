По факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное дело
- РИА Новости
«По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьёй, Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Согласно поручению председателя СК Александра Бастрыкина, на место происшествия выехали следователи и сотрудники судебно-экспертного центра ведомства.
Днём 6 мая в Telegram-каналах появились сообщения о том, что автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.
По данным ТАСС, мужчина получил ранения. РИА Новости сообщило, что машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб.
Медработники сообщили, что писатель госпитализирован с ранением ног.