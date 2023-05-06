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Миронов назвал подрыв автомобиля Прилепина спланированным терактом

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина был спланированным терактом.
Миронов назвал подрыв автомобиля Прилепина спланированным терактом
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

Он отметил, что Прилепин жив и подробности его состояния уточняются.

«Но уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт — очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты», — цитирует РИА Новости Миронова.

Днём 6 мая в Telegram-каналах появились сообщения о том, что автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.

По данным ТАСС, мужчина получил ранения. РИА Новости сообщило, что машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб.

Медработники сообщили, что писатель госпитализирован с ранением ног.

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