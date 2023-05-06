Миронов назвал подрыв автомобиля Прилепина спланированным терактом
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Он отметил, что Прилепин жив и подробности его состояния уточняются.
«Но уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт — очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты», — цитирует РИА Новости Миронова.
Днём 6 мая в Telegram-каналах появились сообщения о том, что автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.
По данным ТАСС, мужчина получил ранения. РИА Новости сообщило, что машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб.
Медработники сообщили, что писатель госпитализирован с ранением ног.