Миронов назвал подрыв автомобиля Прилепина спланированным терактом

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина был спланированным терактом.

Он отметил, что Прилепин жив и подробности его состояния уточняются.

«Но уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт — очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты», — цитирует РИА Новости Миронова.

Днём 6 мая в Telegram-каналах появились сообщения о том, что автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.

По данным ТАСС, мужчина получил ранения. РИА Новости сообщило, что машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб.

Медработники сообщили, что писатель госпитализирован с ранением ног.