МЧС опровергло сообщения о якобы эвакуации населения в Белгороде

В МЧС России опровергли сообщения о якобы эвакуации населения в Белгороде. Ведомство заявило, что цель дезинформации — посеять панику среди местных жителей.

«В социальных сетях массово распространяется ложная информация о том, что МЧС России проводит эвакуацию населения в областном центре. Данная информация не соответствует действительности и является ложной», — говорится в сообщении МЧС.

Министерство призвало доверять только информации, размещённой на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

5 мая власти решили временно перевезти жителей 18 населённых пунктов Запорожской области вглубь региона в связи с усилившимися украинскими обстрелами.