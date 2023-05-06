МЧС опровергло сообщения о якобы эвакуации населения в Белгороде
- РИА Новости
«В социальных сетях массово распространяется ложная информация о том, что МЧС России проводит эвакуацию населения в областном центре. Данная информация не соответствует действительности и является ложной», — говорится в сообщении МЧС.
Министерство призвало доверять только информации, размещённой на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
5 мая власти решили временно перевезти жителей 18 населённых пунктов Запорожской области вглубь региона в связи с усилившимися украинскими обстрелами.