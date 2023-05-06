В России за сутки в больницы попали 802 человека с коронавирусом
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Накануне были госпитализированы 773 человека.
«Выписано в связи с выздоровлением 6612 человек, на 0,8% меньше по сравнению с 5 мая... подтверждено 33 летальных исхода», — сообщает стопкоронавирус.рф.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.
В Минздраве России предупредили, что циркуляция коронавируса пока продолжается, поэтому меры профилактики актуальны.