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В России за сутки в больницы попали 802 человека с коронавирусом

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В России за сутки в больницы попали 802 человека с коронавирусом. Всего по стране выявили 4281 случай COVID-19.
В России за сутки в больницы попали 802 человека с коронавирусом
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Накануне были госпитализированы 773 человека.

«Выписано в связи с выздоровлением 6612 человек, на 0,8% меньше по сравнению с 5 мая...  подтверждено 33 летальных исхода», — сообщает стопкоронавирус.рф.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.

В Минздраве России предупредили, что циркуляция коронавируса пока продолжается, поэтому меры профилактики актуальны.

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