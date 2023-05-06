КБ «Око»: новые российские дроны-камикадзе будут отправлять на передовую из единого хаба
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, операторы будут подключаться к управлению дронами уже на передовой и затем наводить их на цели противника.
Отмечается, что у беспилотника большая дальность хода — около 30 километров.
«Мы можем базироваться не на линии боевого соприкосновения, а в тылу», — сказал Жернов.
Разработчик добавил, что возможна передача управления дроном от одного оператора другому, когда беспилотник прибудет в район действия подразделения.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о начале серийного производства новейших типов вооружения, разработанных корпорацией «Тактическое ракетное вооружение»
Также сообщалось, что в Свердловской области разработали боевой беспилотник «Упырь».