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КБ «Око»: новые российские дроны-камикадзе будут отправлять на передовую из единого хаба

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Совладелец и гендиректор конструкторского бюро «Око» Вадим Жернов заявил, что новые российские дроны-камикадзе «Привет-82» будут вылетать на линию фронта из единых тыловых хабов.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, операторы будут подключаться к управлению дронами уже на передовой и затем наводить их на цели противника.

Отмечается, что у беспилотника большая дальность хода — около 30 километров.

«Мы можем базироваться не на линии боевого соприкосновения, а в тылу», — сказал Жернов.

Разработчик добавил, что возможна передача управления дроном от одного оператора другому, когда беспилотник прибудет в район действия подразделения.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о начале серийного производства новейших типов вооружения, разработанных корпорацией «Тактическое ракетное вооружение»

Также сообщалось, что в Свердловской области разработали боевой беспилотник «Упырь».

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