Советник главы «Росэнергоатома»: прорыва дамбы Каховского водохранилища удастся избежать
По его словам, удалось найти техническое решение проблемы.
«Открыли одну из шандор Каховской ГЭС, начался ремонт Каховского магистрального канала: идёт восстановление насосов и уцелевших труб», — цитирует его ТАСС.
Карчаа отметил, что воду начали спускать, а опасность затопления существенно снизилась.
До этого Карчаа сообщал, что в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища в связи с рекордным уровнем воды будет затоплена территория Запорожской АЭС.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев намеренно добивается подтопления левобережной части Запорожской области с целью создания благоприятных условий для форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС.