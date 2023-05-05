Советник главы «Росэнергоатома»: прорыва дамбы Каховского водохранилища удастся избежать

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что опасность затопления Запорожской области в связи с возможным прорывом дамбы Каховского водохранилища значительно уменьшилась после того, как специалисты открыли одну из шандор с целью спуска воды.

По его словам, удалось найти техническое решение проблемы.

«Открыли одну из шандор Каховской ГЭС, начался ремонт Каховского магистрального канала: идёт восстановление насосов и уцелевших труб», — цитирует его ТАСС.

Карчаа отметил, что воду начали спускать, а опасность затопления существенно снизилась.

До этого Карчаа сообщал, что в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища в связи с рекордным уровнем воды будет затоплена территория Запорожской АЭС.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев намеренно добивается подтопления левобережной части Запорожской области с целью создания благоприятных условий для форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС.