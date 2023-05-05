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СК России даст правовую оценку действиям представителя Украины на ПАЧЭС в Анкаре

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Российские следователи дадут правовую оценку противоправным действиям представителя Украины в отношении российского делегата на саммите ПАЧЭС в Анкаре.

Об этом сообщил Следственный комитет России.

Отмечается, что соответствующее поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин.

По данным СК, во время саммита член украинской делегации напал на одного из российских делегатов, в результате чего тот был госпитализирован.

«В рамках процессуальной проверки Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст юридическую оценку противоправным действиям в отношении российского гражданина», — заявили в ведомстве.

Ранее исполняющая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества Ольга Тимофеева заявила о попытке членов Верховной рады сорвать выступление российской делегации на саммите в Анкаре.

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