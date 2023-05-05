СК России даст правовую оценку действиям представителя Украины на ПАЧЭС в Анкаре
Об этом сообщил Следственный комитет России.
Отмечается, что соответствующее поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин.
По данным СК, во время саммита член украинской делегации напал на одного из российских делегатов, в результате чего тот был госпитализирован.
«В рамках процессуальной проверки Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст юридическую оценку противоправным действиям в отношении российского гражданина», — заявили в ведомстве.
Ранее исполняющая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества Ольга Тимофеева заявила о попытке членов Верховной рады сорвать выступление российской делегации на саммите в Анкаре.