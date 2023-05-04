Члены украинской делегации попытались сорвать выступление россиян на заседании ПАЧЭС

Члены Верховной рады Украины на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре предприняли попытку сорвать выступление российской делегации. Об этом заявила и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания России в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

«Во время выступления российской делегации украинская делегация попыталась сорвать его. То, что устроили украинцы, было похоже на цирк», — приводит ТАСС её слова.

Тимофеева подчеркнула, что осуществить задуманное украинской делегации не удалось.

«Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп попытался остановить происходящее и удалить участников акции из зала», — отметила она.

В декабре сообщалось, что Россия решила приостановить выплату взносов в ПАЧЭС из-за выпадов Киева.