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Члены украинской делегации попытались сорвать выступление россиян на заседании ПАЧЭС

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Члены Верховной рады Украины на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре предприняли попытку сорвать выступление российской делегации. Об этом заявила и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания России в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.
Члены украинской делегации попытались сорвать выступление россиян на заседании ПАЧЭС
  • РИА Новости

«Во время выступления российской делегации украинская делегация попыталась сорвать его. То, что устроили украинцы, было похоже на цирк», — приводит ТАСС её слова.

Тимофеева подчеркнула, что осуществить задуманное украинской делегации не удалось.

«Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп попытался остановить происходящее и удалить участников акции из зала», — отметила она.

В декабре сообщалось, что Россия решила приостановить выплату взносов в ПАЧЭС из-за выпадов Киева.

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