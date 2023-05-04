Члены украинской делегации попытались сорвать выступление россиян на заседании ПАЧЭС
- РИА Новости
«Во время выступления российской делегации украинская делегация попыталась сорвать его. То, что устроили украинцы, было похоже на цирк», — приводит ТАСС её слова.
Тимофеева подчеркнула, что осуществить задуманное украинской делегации не удалось.
«Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп попытался остановить происходящее и удалить участников акции из зала», — отметила она.
В декабре сообщалось, что Россия решила приостановить выплату взносов в ПАЧЭС из-за выпадов Киева.