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Россия приостанавливает выплату взносов в ПАЧЭС из-за Киева

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Россия решила приостановить выплату взносов в Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) из-за выпадов Киева.
Россия приостанавливает выплату взносов в ПАЧЭС из-за Киева
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания России в ПАЧЭС Ольгу Тимофееву.

Отмечается, что представители России покинули заседание ПАЧЭС в Белграде в связи с демаршем представителей Украины.

«Мы принимаем решение о приостановке уплаты членских взносов в организацию, потому что на сегодня без конструктива и здравого смысла работать здесь абсолютно бессмысленно и бесполезно», — сказала она.

Тимофеева добавила, что Москва при этом не приостанавливает своё членство и работу в этой ассамблее. 

В 2018 году директор департамента экономического сотрудничества МИД России Евгений Станиславов заявлял, что Украина не справилась со своими председательскими полномочиями в ПАЧЭС и фактически ими злоупотребила.

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