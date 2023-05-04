Украинский депутат напал на секретаря делегации России на саммите ПАЧЭС в Анкаре

На саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре член украинской делегации напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

Отмечается, что инцидент произошёл в коридоре гостиницы, где проходит мероприятие.

Посольство России сообщило, что оказывает помощь пострадавшему.

«Мы находимся в гостинице, разбираемся, принимаем необходимые меры», — заявили в диппредставительстве.

В гостиницу прибыли консул и врач.

Ранее исполняющая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества Ольга Тимофеева заявила о попытке членов Верховной рады сорвать выступление российской делегации на саммите в Анкаре.