Украинский депутат напал на секретаря делегации России на саммите ПАЧЭС в Анкаре
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.
Отмечается, что инцидент произошёл в коридоре гостиницы, где проходит мероприятие.
Посольство России сообщило, что оказывает помощь пострадавшему.
«Мы находимся в гостинице, разбираемся, принимаем необходимые меры», — заявили в диппредставительстве.
В гостиницу прибыли консул и врач.
Ранее исполняющая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества Ольга Тимофеева заявила о попытке членов Верховной рады сорвать выступление российской делегации на саммите в Анкаре.