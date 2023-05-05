Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: задержаны организаторы фейковой акции по осложнению работы ПВО на 9 Мая

Короткая ссылка
В России задержаны члены запрещённой террористической организации «Артподготовка»*, планировавшие 9 мая провести фейковую акцию «Небесный полк» с целью осложнения работы российских систем противовоздушной обороны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
РИА Новости: задержаны организаторы фейковой акции по осложнению работы ПВО на 9 Мая
  • РИА Новости

По данным источника, в рамках провокационной акции планировалось запустить в российских городах связки воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги.

Задержаны пять участников из числа организаторов акции, у которых изъяли средства связи, компьютерную технику и фрагменты фольги, говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в её деятельности», уточнил источник.

Ранее ГУ МВД по городу Москве предупредило об административной и уголовной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.

«Артподготовка» — террористическая организация, запрещённая на территории России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить