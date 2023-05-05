РИА Новости: задержаны организаторы фейковой акции по осложнению работы ПВО на 9 Мая
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По данным источника, в рамках провокационной акции планировалось запустить в российских городах связки воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги.
Задержаны пять участников из числа организаторов акции, у которых изъяли средства связи, компьютерную технику и фрагменты фольги, говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в её деятельности», уточнил источник.
Ранее ГУ МВД по городу Москве предупредило об административной и уголовной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.
* «Артподготовка» — террористическая организация, запрещённая на территории России.