РИА Новости: задержаны организаторы фейковой акции по осложнению работы ПВО на 9 Мая

В России задержаны члены запрещённой террористической организации «Артподготовка»*, планировавшие 9 мая провести фейковую акцию «Небесный полк» с целью осложнения работы российских систем противовоздушной обороны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, в рамках провокационной акции планировалось запустить в российских городах связки воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги.

Задержаны пять участников из числа организаторов акции, у которых изъяли средства связи, компьютерную технику и фрагменты фольги, говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в её деятельности», уточнил источник.

Ранее ГУ МВД по городу Москве предупредило об административной и уголовной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.

* «Артподготовка» — террористическая организация, запрещённая на территории России.