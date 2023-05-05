Полиция Москвы предупредила об ответственности за запуск беспилотников

ГУ МВД по городу Москве предупредило об административной и уголовной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.

«За нарушение правил использования воздушного пространства установлена административная и уголовная ответственность. ГУ МВД России по городу Москве призывает граждан не нарушать законодательство и не использовать беспилотные летательные аппараты. В случае выявления указанных противоправных деяний все правонарушители будут привлечены к ответственности», — заявили в ведомстве.

В Москве со среды, 3 мая, введён запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В конце апреля ТАСС сообщал, что на бульваре Адмирала Ушакова на юго-западе Москвы задержаны двое мужчин, которые запускали неизвестный беспилотник.

Отмечается, что аппарат был изъят и отправлен на экспертизу.

20 апреля в пресс-службе главка Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу рассказали, что в аэропорту Пскова найден квадрокоптер.