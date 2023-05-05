Полиция Москвы предупредила об ответственности за запуск беспилотников
- РИА Новости
«За нарушение правил использования воздушного пространства установлена административная и уголовная ответственность. ГУ МВД России по городу Москве призывает граждан не нарушать законодательство и не использовать беспилотные летательные аппараты. В случае выявления указанных противоправных деяний все правонарушители будут привлечены к ответственности», — заявили в ведомстве.
В Москве со среды, 3 мая, введён запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В конце апреля ТАСС сообщал, что на бульваре Адмирала Ушакова на юго-западе Москвы задержаны двое мужчин, которые запускали неизвестный беспилотник.
Отмечается, что аппарат был изъят и отправлен на экспертизу.
20 апреля в пресс-службе главка Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу рассказали, что в аэропорту Пскова найден квадрокоптер.