В Подмосковье откроют ещё 13 отделений реабилитации для детей

В Московской области до конца лета откроют ещё 13 отделений реабилитации для детей. Там будут предоставлять помощь пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, неврологическими, сердечно-сосудистыми и другими патологиями.

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Об этом сообщает телеканал «360». Зампред правительства региона Светлана Стригункова напомнила, что в настоящее время в Подмосковье работает пять таких отделений. По данным областного Минздрава, новые отделения появятся в Московском областном центре охраны материнства и детства и в больницах Мытищ, Ногинска, Подольска, Балашихи, Солнечногорска. Ранее НСН сообщала, что московские специалисты помогают регионам автоматизировать работу служб лучевой диагностики.