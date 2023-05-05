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В Подмосковье откроют ещё 13 отделений реабилитации для детей

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В Московской области до конца лета откроют ещё 13 отделений реабилитации для детей. Там будут предоставлять помощь пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, неврологическими, сердечно-сосудистыми и другими патологиями.
В Подмосковье откроют ещё 13 отделений реабилитации для детей
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает телеканал «360».

Зампред правительства региона Светлана Стригункова напомнила, что в настоящее время в Подмосковье работает пять таких отделений.

По данным областного Минздрава, новые отделения появятся в Московском областном центре охраны материнства и детства и в больницах Мытищ, Ногинска, Подольска, Балашихи, Солнечногорска.

Ранее НСН сообщала, что московские специалисты помогают регионам автоматизировать работу служб лучевой диагностики.

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