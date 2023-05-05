Врач Молчанова назвала физические нагрузки одним из способов снизить повышенный уровень холестерина

Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Ольга Молчанова рассказала о способах снизить повышенный уровень холестерина.

В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала сдать анализ и обратиться к врачу. Обычно назначают диету, например ограничивают употребление мяса. В некоторых случаях выделяют два дня в неделю без животных продуктов. Через какое-то время вновь сдаётся анализ.

«Также к диете стоит добавить и физические нагрузки — хотя бы десять минут утренней зарядки. Можно добавить и дополнительную активность. При этом, конечно, нужно учитывать собственную физическую выносливость», — заявила Молчанова.

Если диета и нагрузки не помогают, то могут быть назначены лекарства. Эксперт отметила, что приём препаратов не является поводом отказаться от диеты и активности.

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