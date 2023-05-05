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Кардиолог Соколов рассказал о группе риска по лёгочной гипертензии

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Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук, член Acute Cardiovascular Care Association Денис Соколов рассказал, кто входит в группу риска по лёгочной гипертензии.
Кардиолог Соколов рассказал о группе риска по лёгочной гипертензии
  • Gettyimages.ru
  • © Randy Faris

«В группе риска находятся люди с наследственной предрасположенностью, а также те, кто страдает от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и лёгких», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, среди симптомов лёгочной гипертензии — одышка, усталость, слабость, головокружение, отёки, болезненные ощущения в груди.

Как отметил Соколов, лечение может включать применение лекарств, снижающих кровяное давление в лёгочных артериях, а также изменение образа жизни.

Что касается профилактики, то она заключается в своевременном лечении заболеваний, которые могут привести к её развитию. Не менее важен здоровый образ жизни.

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