Приплывшего в Россию в гидрокостюме жителя Словакии арестовали

Гражданина Словакии, который в гидрокостюме и с надувным кругом вплавь незаконно пересёк границу России, заключили под стражу.

Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина был задержан на берегу Нарвы.

«Государственную границу незаконно пересёк вплавь в гидрокостюме. Личные вещи иностранец переместил в рюкзаке, используя плавательный круг», — приводит сообщение РИА Новости.

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области в приграничных районах усиливают контроль за пограничным режимом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские спецслужбы делают всё, чтобы обеспечить безопасность на 9 Мая. По его словам, ведётся очень сложная, напряжённая работа.