Приплывшего в Россию в гидрокостюме жителя Словакии арестовали
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Мужчина был задержан на берегу Нарвы.
«Государственную границу незаконно пересёк вплавь в гидрокостюме. Личные вещи иностранец переместил в рюкзаке, используя плавательный круг», — приводит сообщение РИА Новости.
В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее стало известно, что в Ленинградской области в приграничных районах усиливают контроль за пограничным режимом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские спецслужбы делают всё, чтобы обеспечить безопасность на 9 Мая. По его словам, ведётся очень сложная, напряжённая работа.