Ортопед Бельхамиди предупредил о риске травмирования позвоночника в спортзале

Заместитель главного врача Клиники Ильи Труханова в Куркино, травматолог-ортопед Рашид Бельхамиди рассказал, какие опасные травмы позвоночника можно получить в спортзале, если тренироваться неправильно.

Наиболее опасными упражнениями являются приседания со штангой, становая тяга, мёртвая тяга, жим ногами в тренажёре, а также выпрыгивания и запрыгивания на платформу, объяснил врач в интервью «Газете.Ru».

Слишком интенсивные тренировки, а также неправильная техника выполнения могут привести к смещению позвонков, разрыву межпозвонковых дисков и компрессионному перелому, предупредил ортопед.

Во избежание травмирования он посоветовал постепенно увеличивать нагрузку (не более, чем на 10%) и не забывать про разминку, учитывать состояние своего здоровья и следить за техникой выполнения упражнений.

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