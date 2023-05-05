Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ортопед Бельхамиди предупредил о риске травмирования позвоночника в спортзале

Короткая ссылка
Заместитель главного врача Клиники Ильи Труханова в Куркино, травматолог-ортопед Рашид Бельхамиди рассказал, какие опасные травмы позвоночника можно получить в спортзале, если тренироваться неправильно.
Ортопед Бельхамиди предупредил о риске травмирования позвоночника в спортзале
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Наиболее опасными упражнениями являются приседания со штангой, становая тяга, мёртвая тяга, жим ногами в тренажёре, а также выпрыгивания и запрыгивания на платформу, объяснил врач в интервью «Газете.Ru».

Слишком интенсивные тренировки, а также неправильная техника выполнения могут привести к смещению позвонков, разрыву межпозвонковых дисков и компрессионному перелому, предупредил ортопед.

Во избежание травмирования он посоветовал постепенно увеличивать нагрузку (не более, чем на 10%) и не забывать про разминку, учитывать состояние своего здоровья и следить за техникой выполнения упражнений.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить