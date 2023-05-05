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В Москве сообщили о приостановке работы каршеринга в центре города до 10 мая

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В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредили, что в центральных районах столицы сервисы каршеринга не будут работать до 10 мая.
В Москве сообщили о приостановке работы каршеринга в центре города до 10 мая
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает Nation News.

Решение о приостановке работы каршеринга приняли в связи с проведением праздничных мероприятий.

В то же время в ведомстве напомнили жителям, что в период с 8 по 9 мая парковка на столичных улицах будет бесплатной, даже на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. 

Ранее автоэксперт, автомобильный журналист, ведущий на «Авторадио» и «Авто Плюс» Пётр Баканов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке к длительным путешествиям на машине.

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