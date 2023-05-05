В Москве сообщили о приостановке работы каршеринга в центре города до 10 мая
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Об этом сообщает Nation News.
Решение о приостановке работы каршеринга приняли в связи с проведением праздничных мероприятий.
В то же время в ведомстве напомнили жителям, что в период с 8 по 9 мая парковка на столичных улицах будет бесплатной, даже на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.
Ранее автоэксперт, автомобильный журналист, ведущий на «Авторадио» и «Авто Плюс» Пётр Баканов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке к длительным путешествиям на машине.