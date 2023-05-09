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Депутат Занко напомнила об ответственности за публичное осквернение георгиевской ленты

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Анастасия Румянцева
Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, один из авторов законопроекта о георгиевской ленте Ольга Занко рассказала в беседе с RT о том, как правильно носить этот символ. Депутат также напомнила, что за публичное осквернение георгиевской ленты последует ответственность.
Депутат Занко напомнила об ответственности за публичное осквернение георгиевской ленты
  • РИА Новости
  • © Евгения Новоженина

Как напомнила Занко, георгиевская лента — один из символов воинской славы России, а это значит, что за её публичное осквернение последует ответственность.

«Что значит осквернение? Здесь очень важен мотив. Если, например, гражданин публично растоптал ленту или разместил её вместе с портретом нацистского преступника, записал это на видео и выложил в соцсети — это правонарушение, и за него предусмотрена ответственность», — предупредила парламентарий.

По её словам, можно обратиться к судебной практике по делам об осквернении других символов воинской славы.

«Например, в Ставропольском крае двое мужчин бросали в Вечный огонь цветы, пытаясь потушить пламя, и прикуривали от него сигареты. В Калуге молодой мужчина забрался на постамент Могилы Неизвестного Солдата и надругался над Вечным огнём, а потом выложил фото в социальные сети. Все правонарушители были привлечены к ответственности», — заявила депутат.

Но Занко подчеркнула, что закон был принят не для того, чтобы ограничить ношение георгиевской ленты, а для того, чтобы закрепить её статус.

«За то, что лента случайно выпала у вас из рук или испачкалась, конечно, никто наказывать не будет. Равно как и за ношение её на сумке или закреплении на антенне автомобиля. Хотя лучше прикреплять ленту внутрь салона — так она дольше сохранится в опрятном виде», — посоветовала собеседница RT. 

Она напомнила, что «Волонтёры Победы» с 2015 года являются организаторами Всероссийской акции «Георгиевская лента».

«В этом году миллионы лент будут переданы бесплатно из рук в руки в России и за рубежом силами «Волонтёров Победы». С трепетом наденут георгиевскую ленту и жители новых территорий нашей страны», — рассказала Занко.

При этом она добавила, что закон не регулирует вопросы продажи ленты. Некоторые, по её словам, приобретают себе ленту, оформленную в красивую композицию.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди назвала георгиевскую ленту символом любви к Отечеству.

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