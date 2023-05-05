На столичные предприятия организовали около 180 экскурсий в апреле по проекту «Открой#Моспром»

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что участниками проекта «Открой#Моспром» в апреле текущего года стали более 4 тыс. человек.

Об этом информирует kp.ru.

«С 17 по 28 апреля мы провели почти 180 экскурсий по 35 предприятиям столицы. В этот раз в производственных цехах и музеях побывали более 4 тыс. человек», — сообщил Овчинский.

В этом году гости смогли побывать на таких предприятиях, как «Бабаевский», «Московский картофель», «Мослифт», «Микрон» и другие.

Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.