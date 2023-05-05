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В Крыму задержали подозреваемого в краже 13 наград ветерана Великой Отечественной войны

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В Крыму задержали мужчину, который подозревается в краже 13 наград ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следствием установлено, что злоумышленник проник в помещение, взломав входную дверь. Он похитил 13 семейных реликвий, а также видеоаппаратуру и личные вещи хозяина», — сказала она.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мужчина причастен к гибели 22 человек, которых он опаивал на столичных вокзалах и в электричках и грабил. 

Отмечается, что он уже был судим за совершение серии аналогичных преступлений в прошлые годы. 

По данным следствия, случаи отравления происходили с октября 2007 по январь 2009 года.

28 апреля в ФСБ по Красноярскому краю заявили, что руководитель одного из операционных офисов государственного банка, расположенного в регионе, похитила деньги с вкладов в размере более 75 млн рублей.

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