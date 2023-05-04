СК сообщил о 22 жертвах серийного отравителя, грабившего в поездах и на вокзалах Москвы

Мужчина причастен к гибели 22 человек, которых он опаивал на столичных вокзалах и в электричках и грабил, сообщается на сайте Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

«В ходе изучения более 45 архивных уголовных дел по фактам смертельного отравления граждан на столичных вокзалах и в электричках, производство по которым было приостановлено ещё до создания СК России, установлено, что смерть 22 граждан наступила при одинаковых обстоятельствах, и в каждом случае причиной их смерти явилось отравление одним веществом — нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина ранее уже был судим за совершение серии аналогичных преступлений в прошлые годы.

По данным следствия, случаи отравления происходили с октября 2007 по январь 2009 года.

Мужчина подсаживался к гражданам на столичных вокзалах и в электричках Курского и Казанского направлений и в ходе беседы, отвлекая внимание собеседника, подмешивал им в алкогольные напитки психотропный препарат.

Когда человек терял сознание, мужчина грабил его, после чего скрывался.

«В результате действий преступника все его жертвы в последующем скончались от острого отравления», — отметили в ведомстве.

36-летнему уроженцу города Владивосток предъявлено обвинение в совершении 44 преступлений. Вину мужчина признал.

В мае 2021 года Басманный суд Москвы вынес приговор Мурату Сабанову, которого признали виновным в серии отравлений людей в центре столицы. Его осудили на 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Отмечается, что Сабанова обвиняли в совершении 30 эпизодов разбойного нападения, а также в краже с банковского счёта, похищении паспорта и мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

В МВД сообщали, что Сабанов угощал людей газировкой с сильнодействующим веществом.