Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

СК сообщил о 22 жертвах серийного отравителя, грабившего в поездах и на вокзалах Москвы

Короткая ссылка
Мужчина причастен к гибели 22 человек, которых он опаивал на столичных вокзалах и в электричках и грабил, сообщается на сайте Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
СК сообщил о 22 жертвах серийного отравителя, грабившего в поездах и на вокзалах Москвы
  • РИА Новости

«В ходе изучения более 45 архивных уголовных дел по фактам смертельного отравления граждан на столичных вокзалах и в электричках, производство по которым было приостановлено ещё до создания СК России, установлено, что смерть 22 граждан наступила при одинаковых обстоятельствах, и в каждом случае причиной их смерти явилось отравление одним веществом — нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина ранее уже был судим за совершение серии аналогичных преступлений в прошлые годы. 

По данным следствия, случаи отравления происходили с октября 2007 по январь 2009 года.

Мужчина подсаживался к гражданам на столичных вокзалах и в электричках Курского и Казанского направлений и в ходе беседы, отвлекая внимание собеседника, подмешивал им в алкогольные напитки психотропный препарат.

Когда человек терял сознание, мужчина грабил его, после чего скрывался.

«В результате действий преступника все его жертвы в последующем скончались от острого отравления», — отметили в ведомстве.

36-летнему уроженцу города Владивосток предъявлено обвинение в совершении 44 преступлений. Вину мужчина признал.

В мае 2021 года Басманный суд Москвы вынес приговор Мурату Сабанову, которого признали виновным в серии отравлений людей в центре столицы. Его осудили на 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Отмечается, что Сабанова обвиняли в совершении 30 эпизодов разбойного нападения, а также в краже с банковского счёта, похищении паспорта и мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

В МВД сообщали, что Сабанов угощал людей газировкой с сильнодействующим веществом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить