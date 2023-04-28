В Красноярском крае директора отделения банка подозревают в краже более 75 млн рублей

В ФСБ по Красноярскому краю заявили, что руководитель одного из операционных офисов государственного банка, расположенного в регионе, похитила деньги с вкладов в размере более 75 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спецслужбы.

«Пресечена противоправная деятельность директора одного из операционных офисов государственного кредитного учреждения, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере», — отмечается в заявлении.

По данным ФСБ, в течение нескольких лет, используя свои должностные полномочия и возможность распоряжаться вкладами юридических и физических лиц, женщина «похитила денежные средства банка в размере более 75 млн рублей».

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК России.

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