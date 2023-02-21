Юрист Князев оценил идею ЦБ разрешить заявлять о краже средств со счёта через «Госуслуги»
- РИА Новости
Среди прочего он отметил, что приветствует такую инициативу Центробанка.
«Но и сейчас банки могут ограничивать операции, которые им кажутся подозрительными. Я как адвокат-практик могу с уверенностью сказать, что 99% случаев мошенничества утекло в интернет-сферу... Поэтому с этим можно бороться, в том числе, и техническими средствами», — заявил Князев.
Ранее учёный-криминалист и эксперт в области кибербезопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал, как защититься от телефонных мошенников.