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Юрист Князев оценил идею ЦБ разрешить заявлять о краже средств со счёта через «Госуслуги»

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Председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Андрей Князев в беседе с радио «Комсомольская правда» оценил идею Банка России дать гражданам возможность подавать заявления о краже денег со счетов через «Госуслуги».
Юрист Князев оценил идею ЦБ разрешить заявлять о краже средств со счёта через «Госуслуги»
  • РИА Новости

Среди прочего он отметил, что приветствует такую инициативу Центробанка.

«Но и сейчас банки могут ограничивать операции, которые им кажутся подозрительными. Я как адвокат-практик могу с уверенностью сказать, что 99% случаев мошенничества утекло в интернет-сферу... Поэтому с этим можно бороться, в том числе, и техническими средствами», — заявил Князев.

Ранее учёный-криминалист и эксперт в области кибербезопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал, как защититься от телефонных мошенников.

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