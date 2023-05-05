Сенатор Шейкин предложил повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах в десять раз

Член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов должны быть увеличены минимум в десять раз.

Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что в данный момент максимальная сумма, которую необходимо будет заплатить за нарушение ПДД водителем электросамоката, составляет не более 1500 руб.

«Возможно, для ситуации 2007 года, когда устанавливалась данная сумма, этого было достаточно, но сейчас необходимо её увеличить минимум в десять раз», — отметил Шейкин.

2 мая в Москве мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребёнка. Мальчик был госпитализирован.

Глава комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц, оставив их только в парках и частных посёлках.