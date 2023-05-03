Глава комитета Совфеда Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц

Глава комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц, оставив их только в парках и частных посёлках.

Об этом политик сказал в беседе с ТАСС.

«По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам», — отметил собеседник агентства.

Клишас объяснил это тем, что в последнее время зафиксировано много ЧП с их участием.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН выступила за то, чтобы выделить отдельные полосы движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ).