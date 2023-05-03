Глава комитета Совфеда Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц
- РИА Новости
Об этом политик сказал в беседе с ТАСС.
«По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам», — отметил собеседник агентства.
Клишас объяснил это тем, что в последнее время зафиксировано много ЧП с их участием.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН выступила за то, чтобы выделить отдельные полосы движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ).