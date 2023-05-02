В Москве мужчина на электросамокате сбил ребёнка
- РИА Новости
Инцидент произошёл около одного из домов на улице Профсоюзной.
«24-летний мужчина, управляя электросамокатом, сбил малолетнего 2021 г. р., гулявшего в сопровождении мамы», — сообщила прокуратура.
Сейчас ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН выступила за то, чтобы выделить отдельные полосы движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ).