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В Москве мужчина на электросамокате сбил ребёнка

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В Москве мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребёнка. Мальчик госпитализирован.
В Москве мужчина на электросамокате сбил ребёнка
  • РИА Новости

Инцидент произошёл около одного из домов на улице Профсоюзной.

«24-летний мужчина, управляя электросамокатом, сбил малолетнего 2021 г. р., гулявшего в сопровождении мамы», — сообщила прокуратура.

Сейчас ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН выступила за то, чтобы выделить отдельные полосы движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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