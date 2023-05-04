В Ставропольском крае рассказали о перспективах сотрудничества с Катаром
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.
Встреча прошла в рамках первой Кавказской инвестиционной выставки. Стороны обсудили расширение экономического сотрудничества.
«Уверен, ваше участие в выставке станет дополнительным импульсом к укреплению нашего сотрудничества», — сказал Владимиров.
Губернатор также провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в России Давлатшохом Гулмахмадзода, передаёт newstracker.ru.
«На встрече договорились об обмене бизнес-миссиями — это поможет расширить товарооборот, в чём обе стороны заинтересованы», — отметил Владимиров.
Ранее сообщалось, что в Кавказской инвестиционной выставке приняли участие 3000 человек из 14 стран.