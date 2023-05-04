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В Кавказской инвестиционной выставке приняли участие 3000 человек из 14 стран

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Кавказская инвестиционная выставка завершилась в Минеральных Водах. Её посетили около 3 тыс. человек из 14 стран, в том числе руководители и представители органов власти, отраслевых компаний, бизнесмены.
В Кавказской инвестиционной выставке приняли участие 3000 человек из 14 стран
  • Gettyimages.ru

Деловая программа предусматривала свыше 30 мероприятий.

«Кавказская инвестиционная выставка состоялась впервые и сразу привлекла значительное количество участников. Мы стали свидетелями живого диалога между государством, бизнесом и общественными институтами, состоялось несколько десятков деловых мероприятий: круглых столов, дискуссий, встреч», — заявил зампред правительства России Александр Новак.

По его словам, цель, которую ставили организаторы, достигнута, а сама выставка придаст дополнительный импульс для развития Северо-Кавказского федерального округа.

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