В Кавказской инвестиционной выставке приняли участие 3000 человек из 14 стран
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Деловая программа предусматривала свыше 30 мероприятий.
«Кавказская инвестиционная выставка состоялась впервые и сразу привлекла значительное количество участников. Мы стали свидетелями живого диалога между государством, бизнесом и общественными институтами, состоялось несколько десятков деловых мероприятий: круглых столов, дискуссий, встреч», — заявил зампред правительства России Александр Новак.
По его словам, цель, которую ставили организаторы, достигнута, а сама выставка придаст дополнительный импульс для развития Северо-Кавказского федерального округа.