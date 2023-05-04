В Татарстане провели 9 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии

В Татарстане выполнили 9 млн лабораторных исследований на COVID-19 с начала пандемии.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Охват тестированием за последние семь дней в показателях на 100 тыс. населения составил 157,8.

Все лаборатории обеспечены тест-системами и расходными материалами в полном объёме.

Тем временем в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области заявили о снижении заболеваемости вирусными инфекциями. За неделю количество заболевших ОРВИ и гриппом было ниже эпидпорога на 18,5%, передаёт «Вслух.ру».

Также в регионе зарегистрировано 1022 случая COVID-19, что на 16,3% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее заведующая многопрофильным дневным стационаром МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, врач-терапевт Татьяна Кабанова посоветовала не спешить надевать лёгкую верхнюю одежду весной, чтобы не простудиться.