В Севастополе приведут в порядок места воинских захоронений
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.
«В Центр управления регионом поступают обращения по различным воинским захоронениям. Они все переданы в работу учреждению «Парки и скверы» и департаменту городского хозяйства. На прошлой неделе поступило обращение по памятнику авиаторам-черноморцам. Обратите внимание, о чём идёт речь в обращении», — сказал Развожаев.
Тем временем в Московской области отремонтировали более 400 центральных дорог и подъездных путей к местам посещения жителей 9 Мая, передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.
«На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт, а также восстановили разметку и привели в порядок остановочные павильоны и ограждения. Всего в работах были задействованы больше 2,1 тыс. дорожных рабочих и свыше 1 тыс. единиц спецтехники», — отметил глава ведомства Алексей Гержик.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье проведут 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.