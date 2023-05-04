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В Севастополе приведут в порядок места воинских захоронений

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В Севастополе в преддверии Дня Победы приведут в порядок места воинских захоронений. Вопрос обсудили на аппаратном совещании под председательством губернатора Михаила Развожаева.
В Севастополе приведут в порядок места воинских захоронений
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

«В Центр управления регионом поступают обращения по различным воинским захоронениям. Они все переданы в работу учреждению «Парки и скверы» и департаменту городского хозяйства. На прошлой неделе поступило обращение по памятнику авиаторам-черноморцам. Обратите внимание, о чём идёт речь в обращении», — сказал Развожаев.

Тем временем в Московской области отремонтировали более 400 центральных дорог и подъездных путей к местам посещения жителей 9 Мая, передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

«На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт, а также восстановили разметку и привели в порядок остановочные павильоны и ограждения. Всего в работах были задействованы больше 2,1 тыс. дорожных рабочих и свыше 1 тыс. единиц спецтехники», — отметил глава ведомства Алексей Гержик.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проведут 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.

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