В Севастополе приведут в порядок места воинских захоронений

В Севастополе в преддверии Дня Победы приведут в порядок места воинских захоронений. Вопрос обсудили на аппаратном совещании под председательством губернатора Михаила Развожаева.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

«В Центр управления регионом поступают обращения по различным воинским захоронениям. Они все переданы в работу учреждению «Парки и скверы» и департаменту городского хозяйства. На прошлой неделе поступило обращение по памятнику авиаторам-черноморцам. Обратите внимание, о чём идёт речь в обращении», — сказал Развожаев.

Тем временем в Московской области отремонтировали более 400 центральных дорог и подъездных путей к местам посещения жителей 9 Мая, передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

«На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт, а также восстановили разметку и привели в порядок остановочные павильоны и ограждения. Всего в работах были задействованы больше 2,1 тыс. дорожных рабочих и свыше 1 тыс. единиц спецтехники», — отметил глава ведомства Алексей Гержик.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проведут 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.