Врач Романенко назвала самолечение главной ошибкой пациентов
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«Самолечение всегда опасно. Потому что человек может неправильно оценить своё состояние. Одни и те же симптомы могут соответствовать разным болезням», — сказала Романенко в беседе с «Москвой 24».
По её словам, даже покупка препаратов для снижения температуры не всегда является верным шагом. Она пояснила, что температура может быть признаком какого-то процесса в организме, который сначала необходимо диагностировать.
«Она может повышаться при опухолевых заболеваниях, при активации каких-то других очагов инфекции», — добавила эксперт.
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