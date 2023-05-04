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Врач Романенко назвала самолечение главной ошибкой пациентов

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Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что главная ошибка пациентов — самолечение, то есть когда они покупают лекарства без назначения врача.
Врач Романенко назвала самолечение главной ошибкой пациентов
  • Gettyimages.ru

«Самолечение всегда опасно. Потому что человек может неправильно оценить своё состояние. Одни и те же симптомы могут соответствовать разным болезням», — сказала Романенко в беседе с «Москвой 24».

По её словам, даже покупка препаратов для снижения температуры не всегда является верным шагом. Она пояснила, что температура может быть признаком какого-то процесса в организме, который сначала необходимо диагностировать.

«Она может повышаться при опухолевых заболеваниях, при активации каких-то других очагов инфекции», — добавила эксперт.

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