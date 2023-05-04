В Петербурге подозреваемая в убийстве девочки школьница арестована до 2 июля
- РИА Новости
Как информирует объединённая пресс-служба судов, подросток арестована до 2 июля.
Ранее 16-летний девятиклассник также был заключён в СИЗО на этот срок.
3 мая в СК по Санкт-Петербургу заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, которых подозревают в совершении убийства своей 13-летней знакомой.
Как пишут «Невские новости», семиклассницу заманили в лес 16-летний юноша и его 15-летняя подруга.