В Петербурге подозреваемая в убийстве девочки школьница арестована до 2 июля

Суд в Петербурге арестовал школьницу, подозреваемую в убийстве семиклассницы.

Как информирует объединённая пресс-служба судов, подросток арестована до 2 июля.

Ранее 16-летний девятиклассник также был заключён в СИЗО на этот срок.

3 мая в СК по Санкт-Петербургу заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, которых подозревают в совершении убийства своей 13-летней знакомой.

Как пишут «Невские новости», семиклассницу заманили в лес 16-летний юноша и его 15-летняя подруга.