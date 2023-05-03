В Петербурге 16-летний подросток сознался в убийстве 13-летней школьницы

В СК по Санкт-Петербургу заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, которых подозревают в совершении убийства своей 13-летней знакомой.

Как сообщает ведомство на своём сайте, один из подозреваемых 16 лет уже дал признательные показания.

«Задержаны 16-летний местный житель и его 15-летняя знакомая. По данным следствия, подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива для собственного самоутверждения, после чего в качестве потерпевшей выбрали их общую знакомую 13-летнюю ученицу 7 класса», — отметили в ведомстве.

По данным следователей, подростки заранее заготовили в лесу около посёлка Парголово яму для погибшей, а после обманом заманили её в данное место. 16-летний подозреваемый забил до смерти жертву молотком по голове, а после убийцы её закопали.

После убийства соучастники начали переписываться с матерью погибшей, чтобы ввести её в заблуждение относительно местонахождения дочери. Позднее мать убитой обратилась в правоохранительные органы о безвестном исчезновении дочери. В ходе следственных действий удалось выйти на 16-летнего подростка, который в итоге сознался в содеянном.

Ранее суд в Карачаево-Черкесии принял решение заключить под стражу 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 10-летней девочки.