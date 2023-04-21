В Карачаево-Черкесии арестован подозреваемый в убийстве ребёнка подросток

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Суд в Карачаево-Черкесии принял решение заключить под стражу 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 10-летней девочки.
В Карачаево-Черкесии арестован подозреваемый в убийстве ребёнка подросток
  • РИА Новости

«По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике заключён под стражу 16-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее полиция Карачаевска задержала 16-летнего подростка, который сознался в убийстве 10-летней школьницы. 

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