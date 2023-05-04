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Внутри Садового кольца в Москве в некоторых приложениях произошёл сбой GPS

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Проблемы с GPS и отображением данных произошли в некоторых приложениях внутри Садового кольца в Москве.
Внутри Садового кольца в Москве в некоторых приложениях произошёл сбой GPS
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Как правило, ошибки в определении геопозиции связаны со сбоями GPS. Такие сбои GPS происходят вообще во всех сервисах и устройствах, использующих геолокацию: от навигационных приложений до фитнес-браслетов», — отметили в «Яндексе».

В «Ситидрайв» отметили, что «в области внутри Садового кольца наблюдаются проблемы с GPS, у пользователей возникают сложности с началом аренды в этой зоне, так как машины могут неправильно отображаться на карте».

В марте пользователи из России сообщали о проблемах с доступом к заказу такси через приложения сервисов Uber и «Яндекс.Такси», а также с оформлением заказов в «Яндекс.Лавке».

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