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В России произошли сбои в работе сервисов Uber и «Яндекс»

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Пользователи из России испытывают проблемы с доступом к заказу такси через приложения сервисов Uber и «Яндекс.Такси», а также с оформлением заказов в «Яндекс.Лавке».
В России произошли сбои в работе сервисов Uber и «Яндекс»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что приложения выдают «ошибку на стороне сервера».

В начале февраля ряд пользователей также столкнулись с проблемами с доступом к сервисам «Яндекса».

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