В России произошли сбои в работе сервисов Uber и «Яндекс»

Пользователи из России испытывают проблемы с доступом к заказу такси через приложения сервисов Uber и «Яндекс.Такси», а также с оформлением заказов в «Яндекс.Лавке».

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