В России произошли сбои в работе сервисов Uber и «Яндекс»
Пользователи из России испытывают проблемы с доступом к заказу такси через приложения сервисов Uber и «Яндекс.Такси», а также с оформлением заказов в «Яндекс.Лавке».
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что приложения выдают «ошибку на стороне сервера».
В начале февраля ряд пользователей также столкнулись с проблемами с доступом к сервисам «Яндекса».
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