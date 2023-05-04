РЖД сообщил о восстановлении прерванного из-за ЧП движения поездов в Брянской области

Движение на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области, прерванное из-за срабатывания 2 мая неустановленного взрывного устройства, восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что неустановленное взрывное устройство сработало в районе железнодорожной станции Снежетьская, пострадавших в результате инцидента нет.

«Полностью восстановили движение на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области. В 16:42 мск по нему проследовал первый поезд», — приводит РИА Новости заявление.

В РЖД добавили, что сообщение между Брянском и Орлом возобновлено в штатном режиме.

Также Богомаз сообщил, что после ЧП с поездом в Брянской области ведутся оперативно-разыскные мероприятия.