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РЖД сообщил о восстановлении прерванного из-за ЧП движения поездов в Брянской области

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Движение на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области, прерванное из-за срабатывания 2 мая неустановленного взрывного устройства, восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
РЖД сообщил о восстановлении прерванного из-за ЧП движения поездов в Брянской области
  • РИА Новости

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что неустановленное взрывное устройство сработало в районе железнодорожной станции Снежетьская, пострадавших в результате инцидента нет.

«Полностью восстановили движение на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области. В 16:42 мск по нему проследовал первый поезд», — приводит РИА Новости заявление.

В РЖД добавили, что сообщение между Брянском и Орлом возобновлено в штатном режиме.

Также Богомаз сообщил, что после ЧП с поездом в Брянской области ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

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