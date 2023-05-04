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Росавиация: сеть авиамаршрутов по России будет скорректирована из-за оптимизации субсидий

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Росавиацией в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок совместно с авиакомпаниями и во взаимодействии с российскими субъектами ведётся работа по корректировке маршрутной сети.
Росавиация: сеть авиамаршрутов по России будет скорректирована из-за оптимизации субсидий
  • РИА Новости

«Авиакомпаниям рекомендовано при пересмотре маршрутной сети исходить из принципа эффективного перераспределения бюджетных средств и сохранения приемлемого уровня доступности авиаперевозок», — говорится в Telegram ведомства.

Ранее замглавы Росавиации Наталья Андрианова сообщила, что в 2023 году планируется продолжить субсидирование 11 закрытых аэропортов на юге России.

Замглавы Минтранса России Игорь Чалик также заявил, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15—30% без субсидий авиакомпаниям.

4 мая газета «Известия» сообщила, что российские авиаперевозчики начали массово отменять рейсы по стране из-за сокращения государственных субсидий.

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