Росавиация: сеть авиамаршрутов по России будет скорректирована из-за оптимизации субсидий

Росавиацией в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок совместно с авиакомпаниями и во взаимодействии с российскими субъектами ведётся работа по корректировке маршрутной сети.

«Авиакомпаниям рекомендовано при пересмотре маршрутной сети исходить из принципа эффективного перераспределения бюджетных средств и сохранения приемлемого уровня доступности авиаперевозок», — говорится в Telegram ведомства.

Ранее замглавы Росавиации Наталья Андрианова сообщила, что в 2023 году планируется продолжить субсидирование 11 закрытых аэропортов на юге России.

Замглавы Минтранса России Игорь Чалик также заявил, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15—30% без субсидий авиакомпаниям.

4 мая газета «Известия» сообщила, что российские авиаперевозчики начали массово отменять рейсы по стране из-за сокращения государственных субсидий.