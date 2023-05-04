В отношении режиссёра Беркович возбудили дело об оправдании терроризма

Уголовное дело об оправдании терроризма возбуждено в отношении режиссёра Евгении Беркович.

Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«На режиссёра Евгению Беркович возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК России», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

По его словам, причиной возбуждения дела стал поставленный Беркович спектакль о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама.

Ранее мать режиссёра Беркович Елена Эфрос сообщила об обысках у неё дома в Санкт-Петербурге по делу об оправдании терроризма.

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в отношении актёра Алексея Панина было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.