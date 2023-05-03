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РИА Новости: против актёра Алексея Панина завели дело об оправдании терроризма

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В отношении актёра Алексея Панина возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости: против актёра Алексея Панина завели дело об оправдании терроризма
  • РИА Новости

По словам собеседника агентства, дело расследуется силовиками в Москве.

Отмечается, что максимальное наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой признать Ахеджакову иноагентом и возбудить в её отношении уголовные дела, в том числе по статье о госизмене.

В начале апреля Тверской суд Москвы оштрафовал актёра Дмитрия Назарова на 50 тыс. рублей, признав его виновным в дискредитации Вооружённых сил России.

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