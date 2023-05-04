Мать режиссёра Беркович заявила об обысках в Петербурге по делу об оправдании терроризма
- РИА Новости
«К нам домой пришли с обыском. На Женю заведено уголовное дело из-за «Финиста». «Оправдание терроризма», — написала Эфрос в соцсетях.
Как пишет «Фонтанка.ru» со ссылкой на соцсети актрисы Юлии Ауг, Женя Беркович задержана в Москве. Драматург Светлана Петрийчук также задержана в аэропорту Внуково и находится на допросе у следователей.
Спектакль «Финист — Ясный Сокол» поставлен по пьесе Светланы Петрийчук в рамках проекта «Дочери Сосо» в Москве. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
В 2022 году Светлана Петрийчук в рамках российской национальной премии «Золотая маска» была названа лучшим драматургом за данную работу.