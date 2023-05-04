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В Уфе полиция проводит проверку по факту избиения голой девушки женщиной во дворе дома

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В Уфе полиция выясняет причину драки двух женщин во дворе жилого дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
В Уфе полиция проводит проверку по факту избиения голой девушки женщиной во дворе дома
  • РИА Новости

«В отделение полиции №7 поступило сообщение о драке, на место прибыли правоохранители. Лиц, участвовавших в драке, установили. В настоящее время идёт полицейская проверка, также устанавливают причину конфликта«», — сказал собеседник агентства.

Как пишет kp.ru, женщина выволокла из подъезда на улицу голую девушку и избила её ногами по голове. Инцидент произошёл 3 мая у дома по ул. Бабушкина, д. 17а.

Видео драки записала камера домофона.

Ранее сообщалось, что прокуратура Советского округа Омска проведёт проверку в Казачьей кадетской школе-интернате имени маршала СССР Д. Язова.

На кадрах появившегося в интернете ролика видно, как трое кадетов повалили одного из учеников на пол, держали его и при этом били.

По словам автора публикации с видео, инцидент происходил на глазах учителя. 

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