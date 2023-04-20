Прокуратура Омска проведёт проверку после появления в сети видео с избиением учащегося интерната
Об этом сообщает gorod55.ru.
«Поводом для проведения проверки послужило видео, размещённое в социальных сетях, о неправомерных действиях воспитанников данного учреждения в отношении сверстника. Как утверждает автор поста, руководство школы-интерната не всегда принимает должные меры по предотвращению конфликтных ситуаций», — объяснили в региональной прокуратуре.
На кадрах появившегося в интернете ролика видно, как трое кадетов повалили одного из учеников на пол, держали его и при этом били.
По словам автора публикации с видео, инцидент происходил на глазах учителя.
Ранее адвокат одного из воспитанников спецшколы №124 в Екатеринбурге Георгий Краснов в разговоре с kp.ru рассказал подробности ситуации в учреждении, откуда начала поступать информация о насилии над детьми.