Песков: Путин 4 мая работает в Кремле, запланирован разговор с Решетниковым
- РИА Новости
«График президента никак не меняется. Сегодня он работает в Кремле», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что у президента запланированы и другие встречи внутреннего характера.
Ранее Песков заявил, что о месте работы президента России Владимира Путина в четверг, 4 мая, сообщат своевременно.
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.