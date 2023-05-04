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Песков: Путин 4 мая работает в Кремле, запланирован разговор с Решетниковым

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Президент России Владимир Путин в четверг, 4 мая, работает в Кремле, он проведёт разговор о ситуации в экономике с министром экономического развития Максимом Решетниковым.
Песков: Путин 4 мая работает в Кремле, запланирован разговор с Решетниковым
  • РИА Новости

«График президента никак не меняется. Сегодня он работает в Кремле», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что у президента запланированы и другие встречи внутреннего характера.

Ранее Песков заявил, что о месте работы президента России Владимира Путина в четверг, 4 мая, сообщат своевременно.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.

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