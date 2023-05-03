Песков: о месте работы Путина 4 мая сообщат своевременно

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что о месте работы президента России Владимира Путина в четверг, 4 мая, сообщат своевременно.

Таким образом в беседе с РИА Новости Песков ответил на вопрос, откуда Путин будет работать 4 мая — из Ново-Огарёво или из Кремля.

«Сообщим своевременно», — сказал он.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.

Президент России Владимир Путин не пострадал.

В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.