Песков: о месте работы Путина 4 мая сообщат своевременно
- РИА Новости
Таким образом в беседе с РИА Новости Песков ответил на вопрос, откуда Путин будет работать 4 мая — из Ново-Огарёво или из Кремля.
«Сообщим своевременно», — сказал он.
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.
Президент России Владимир Путин не пострадал.
В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.