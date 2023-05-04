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ВЦИОМ: 65% россиян назвали День Победы самым важным праздником

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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 65% жителей России считают День Победы самым важным праздником.
ВЦИОМ: 65% россиян назвали День Победы самым важным праздником
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опросы ВЦИОМ.

Респондентам был задан вопрос, какие праздники они считают наиболее важными. 65% назвали День Победы, 58% — Новый год, 29% — Пасху, 22% — 8 Марта.

Ещё 20% участников опроса ответили, что считают важным праздником Рождество, а 17% — День защитника Отечества.

При этом в 2014 году 69% россиян называли самым важным праздником Новый год, тогда как День Победы таковым считали 53% жителей.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, как россияне относятся к инициативе продлить майские праздники за счёт январских каникул, а также как опрошенные планируют их провести. Согласно результатам, которые имеются в распоряжении RT, почти две трети респондентов (60%) положительно оценивают идею объединения майских праздников в одни большие выходные.

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