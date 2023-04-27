Исследование: 60% россиян предпочли бы длинные выходные в мае
- РИА Новости
Из них 35% опрошенных в качестве причины называют тот факт, что многие всё равно берут отпуск между 1 и 9 мая, а 25% россиян хотели бы реализовывать больше планов в этот период, добавили эксперты.
При этом 27% участников опроса отрицательно относятся к длинным каникулам: из них 16% не готовы жертвовать январскими праздниками, а 11% считают, что это плохо скажется на продуктивности, подчёркивается в исследовании медиахолдинга Rambler&Co.
Отмечается, что 13% не имеют предпочтений относительно того, в какой месяц отдыхать.
Как выяснили аналитики, ближайшие майские праздники 28% россиян решили провести как обычные субботу и воскресенье, 17% потратят время на семью, 15% устроят полноценный отпуск, а другие 15% будут импровизировать в процессе.
11% планируют работать, 9% найдут время для хобби, 5% займутся традиционным майским досугом — шашлыками и пикниками, говорится в опросе.
Кроме того, сообщается, что более половины респондентов (51%) проведут праздники за городом. 27% будут дома, 13% погуляют и поучаствуют в различных мероприятиях.
Только 9% отправятся в выходные в путешествие: из них 7% по России и 2% — за границу, выяснили аналитики.
Всего в опросе приняли участие более 185 тыс. пользователей.
Ранее сообщалось, что на шашлыки на майские россияне планируют потратить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.