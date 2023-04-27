Исследование: 60% россиян предпочли бы длинные выходные в мае

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели исследование и выяснили, как россияне относятся к инициативе продлить майские праздники за счёт январских каникул, а также как опрошенные планируют их провести. Согласно результатам, которые имеются в распоряжении RT, почти две трети респондентов (60%) положительно оценивают идею объединения майских праздников в одни большие выходные.
Исследование: 60% россиян предпочли бы длинные выходные в мае
  • РИА Новости

Из них 35% опрошенных в качестве причины называют тот факт, что многие всё равно берут отпуск между 1 и 9 мая, а 25% россиян хотели бы реализовывать больше планов в этот период, добавили эксперты.

При этом 27% участников опроса отрицательно относятся к длинным каникулам: из них 16% не готовы жертвовать январскими праздниками, а 11% считают, что это плохо скажется на продуктивности, подчёркивается в исследовании медиахолдинга Rambler&Co.

Отмечается, что 13% не имеют предпочтений относительно того, в какой месяц отдыхать.

Как выяснили аналитики, ближайшие майские праздники 28% россиян решили провести как обычные субботу и воскресенье, 17% потратят время на семью, 15% устроят полноценный отпуск, а другие 15% будут импровизировать в процессе.

11% планируют работать, 9% найдут время для хобби, 5% займутся традиционным майским досугом — шашлыками и пикниками, говорится в опросе. 

Кроме того, сообщается, что более половины респондентов (51%) проведут праздники за городом. 27% будут дома, 13% погуляют и поучаствуют в различных мероприятиях.

Только 9% отправятся в выходные в путешествие: из них 7% по России и 2% — за границу, выяснили аналитики.

Всего в опросе приняли участие более 185 тыс. пользователей.

Ранее сообщалось, что на шашлыки на майские россияне планируют потратить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

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