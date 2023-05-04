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ОЖД: шесть пригородных поездов задерживали из-за поджога релейного шкафа в Петербурге

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По данным Октябрьской железной дороги, шесть пригородных поездов на финляндском направлении ОЖД задерживались из-за поджога релейного шкафа в Санкт-Петербурге.
ОЖД: шесть пригородных поездов задерживали из-за поджога релейного шкафа в Петербурге
  • Gettyimages.ru

В сообщении говорится, что утром 4 мая произошло возгорание релейного шкафа на перегоне Новая Деревня — Лахта в Петербурге. 

«Поджог релейного шкафа посторонними лицами стал причиной задержек пригородных поездов на финляндском направлении», — заявили в ОЖД.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о подрыве опоры ЛЭП и об обнаружении взрывного устройства.

Позже он заявил о ликвидации угрозы подрыва второй опоры ЛЭП.

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП в результате взрыва.

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