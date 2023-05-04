ТАСС: атаку на НПЗ на Кубани совершили четыре БПЛА, один из них не взорвался

При атаке на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе Краснодарского края были применены четыре беспилотных летательных аппарата, один из них не взорвался.

Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник. «Один не взорвался, упал, его сейчас ещё подорвут», — говорится в сообщении. Ранее на Кубани из-за атаки беспилотника произошёл пожар в резервуаре Ильского завода. Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о ликвидации пожара на Ильском НПЗ. Также поступала информация, что на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник.