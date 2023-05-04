ТАСС: атаку на НПЗ на Кубани совершили четыре БПЛА, один из них не взорвался
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник.
«Один не взорвался, упал, его сейчас ещё подорвут», — говорится в сообщении.
Ранее на Кубани из-за атаки беспилотника произошёл пожар в резервуаре Ильского завода.
Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о ликвидации пожара на Ильском НПЗ.
Также поступала информация, что на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник.