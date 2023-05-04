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ТАСС: атаку на НПЗ на Кубани совершили четыре БПЛА, один из них не взорвался

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При атаке на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе Краснодарского края были применены четыре беспилотных летательных аппарата, один из них не взорвался.
ТАСС: атаку на НПЗ на Кубани совершили четыре БПЛА, один из них не взорвался
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник.

«Один не взорвался, упал, его сейчас ещё подорвут», — говорится в сообщении.

Ранее на Кубани из-за атаки беспилотника произошёл пожар в резервуаре Ильского завода.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о ликвидации пожара на Ильском НПЗ.

Также поступала информация, что на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник.

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